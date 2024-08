Sarà sempre Bear McCreary a curare la colonna sonora della seconda stagione de ‘Il Signore degli Anelli’ (con Rufus Wainwright).

In attesa dell’arrivo della serie su Prime Video, Amazon MGM Studios ha annunciato l’uscita della colonna sonora – The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season Two: Amazon Original Series Soundtrack) – a livello globale il 23 agosto. La colonna sonora della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 è stata composta ancora una volta dal vincitore del premio Emmy Bear McCreary (Da Vinci’s Demons). L’album includerà anche due nuove canzoni con la partecipazione dei famosi cantanti Rufus Wainwright e Jens Kidman.

Per questa emozionante seconda stagione, McCreary ha costruito nuovi temi e colori, includendo un coro femminile bulgaro e uno strumento come la gadulka per la regione di Rhûn, un coro di bambini per la bucolica città di Eregion, il violino dell’Hardanger per il nuovo personaggio di Estrid e funerei sussurri per i terrificanti Spettri dei Tumuli. Dopo aver collaborato in occasione della prima stagione con l’iconica Fiona Apple per il brano Where the Shadows Lie, McCreary ha portato avanti la tradizione invitando altri due vocalist ad unirsi a lui in nuovi brani per la colonna sonora della seconda stagione. L’artista nominato ai Grammy Rufus Wainwright conferisce un’anima introspettiva e riflessiva alla sua interpretazione di Old Tom Bombadil.

LEGGI ANCHE: ‘Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2’, il nuovo trailer

La colonna sonora de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2

The Last Ballad of Damrod, una canzone su un feroce Troll di collina, è portata in vita in modo terrificante e urlante da Jens Kidman, l’indimenticabile cantante della band extreme-metal svedese Meshuggah, nominata ai Grammy. Nel bilanciare queste molteplici ed eclettiche influenze musicali, McCreary non ha mai perso di vista gli scritti di Tolkien per trarne ispirazione. «Sono onorato di poter continuare questo viaggio, portando in vita sullo schermo gli eventi della Seconda Era di Tolkien», afferma McCreary.

Anche le star della serie Sophia Nomvete, Benjamin Walker, Rory Kinnear e Daniel Weyman prestano il proprio talento vocale a diverse canzoni della colonna sonora. Il personaggio della principessa dei Nani Disa, interpretato da Nomvete, è una voce solista che canta alla montagna, mentre Walker, nei panni di un re degli Elfi, canta una melodia dolorosa nella lingua elfica di J.R.R. Tolkien. Le voci di Kinnear, che in questa stagione si unisce allo show come prima versione live-action di Tom Bombadil, e di Weyman, nel ruolo del misterioso Straniero, si uniscono nella ripresa di Old Tom Bombadil.

«Questa nuova colonna sonora rappresenta uno straordinario accompagnamento alla continua esplorazione della Seconda Era da parte della serie. – ha dichiarato Bob Bowen, Head of Music a livello globale di Amazon MGM Studios – Con il debutto della seconda stagione all’orizzonte, siamo entusiasti di poter dare ai fan un ulteriore assaggio di questa epica serie». La seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 29 agosto 2024, in oltre 240 Paesi e territori in più lingue.

The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season Two: Amazon Original Series Soundtrack): la tracklist

Old Tom Bombadil (feat. Rufus Wainwright) Rhûn (feat. The Mystery of the Bulgarian Voices) Life in the Canyon Golden Leaves (feat. Benjamin Walker) Cirdan’s Perfection Stone Singers (feat. Sophia Nomvete) Sandstorm at the Well* Eregion Emissary at the Forge Shelob The Pyre (feat. Raya Yarbrough) Estrid The Great Eagle The River-daughter (feat. Raya Yarbrough) Barrow-wights Forgiveness Takes an Age* Candles on the Tide (feat. Clydene Jackson)* Army of Orcs The Last Ballad of Damrod (feat. Jens Kidman) Battle for Eregion Durin’s Bane* Last Temptation The Staff Old Tom Bombadil Reprise (feat. Rory Kinnear e Daniel Weyman) The Sun Yet Shines

*Tracce escluse dall’uscita in vinile