‘Tarot (Original Score)’ è il più recente lavoro di Monobjo: un viaggio musicale unico che esplora il mistero e la profondità degli arcani maggiori dei tarocchi.

Sono forse troppe le uscite discografiche di buon livello che passano spesso inosservate a causa dell’enorme mole di offerte musicali che le varie piattaforme propongono quotidianamente. Fra quelle più recenti vale sicuramente la pena recuperare l’affascinante e bel lavoro di Valerio Silvestri (in arte Monobjo, musicista, scrittore e compositore romano), disponibile su etichetta Heliopolis nei digital store e sulle principali piattaforme di streaming musicale.

Un viaggio musicale unico che esplora il mistero e la profondità degli arcani maggiori dei tarocchi attraverso una collezione di 22 brani strumentali. Composto, prodotto e interamente suonato da Monobjo, questo album offre una prospettiva sonora intima su ciascun arcano, catturando le sfumature emotive e le storie racchiuse in ognuno di essi. Ogni traccia è un ritratto musicale, una rappresentazione sonora delle energie e delle simbologie che caratterizzano i 22 arcani maggiori. Dalla follia del matto alla sacralità dell’eremita fino alla profondità dell’ultima carta, l’universo.

Il mondo di Tarot

Tarot crea un ponte tra il mondo della musica e l’archetipo dei tarocchi, invitando l’ascoltatore a immergersi in un’esperienza sonora varia e complessa. L’ispirazione per Tarot proviene dai Tarocchi di Thoth di Aleister Crowley, una fonte ricca di simbolismo e misticismo. Monobjo traduce magistralmente questa eredità in note e armonie, trasformando ogni traccia in un viaggio che cattura la magia e la profondità dei Tarocchi di Thoth, invitando a scoprire la connessione tra il linguaggio universale della musica e il simbolismo intrinseco dei Tarocchi. Ma Tarot va oltre: questi 22 brani sono nati come colonna sonora per uno spettacolo di danza di prossima produzione. Ogni nota è stata concepita per un determinato movimento del corpo, arricchendo ulteriormente la profondità e connessione con il mondo della performance scenica.

Monobjo, la biografia

Monobjo, pseudonimo di Valerio Silvestri (Roma, 22 febbraio 1969) è un musicista, scrittore e compositore Italiano e membro di diverse band della scena romana di inizio 2000. Bassista negli Ardesia, tastierista nei Morgana’s Kiss e nei Monoma. Nel 2013 decide di intraprendere la carriera solista con il nome d’arte di Monobjo iniziando a comporre musica per corti, film e spettacoli teatrali. Nel 2014 compone, su commissione, la musica per la Messa Gnostica dell’Ecclesia Gnostica Cattolica. Musica che successivamente pubblica nel 2022 nell’album dal titolo Liber XV.

Nel 2015 va in scena in lo spettacolo The Magic of the Big Top, di cui oltre ad essere autore della musica, è coautore della storia insieme ad Elena Malisani. Partecipa nel 2017 alla colonna sonora di Riccardo Sinigallia per il documentario televisivo I Mille giorni di Mafia Capitale. Nel 2018 esce il libretto con CD dal titolo “DIANA’S MIRROR”, un’opera strumentale ispirata alle leggende del Lago di Nemi. Nel 2023 fonda, con Elena Malisani, la compagna di Danza Heliopolis Dancers ed inizia a preparare un nuovo spettacolo basato sui 22 arcani maggiori dei Tarocchi.