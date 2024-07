Uscirà a settembre per TVrecords ‘The Graceless Age: The Ballad Of John Murry’, colonna sonora che accompagna l’omonimo documentario.

John Miller Murry (in arte semplicemente John Murry, nato nel 1979) è un musicista, cantautore, compositore e produttore americano. Viene da Tupelo, Mississippi, e attualmente vive a Drumlish, nella contea di Longford, in Irlanda.

«Da quando abbiamo finito di registrare A Short History of Decay nel 2016, ho aspettato che John Murry tornasse nel mio studio. Stavo lavorando su alcune idee per la colonna sonora del film di John quando finalmente è riapparso. Aveva tre giorni da trascorrere a Toronto, quindi abbiamo deciso di riunirci, sederci e suonare un po’ di musica. Nessun vero piano e nessun vero obiettivo, solo suonare e goderci la reciproca compagnia. Questo album è il risultato di quella visita. È una sorta di album della colonna sonora del film, contiene alcuni pezzi della colonna sonora, così come alcune delle registrazioni soliste che io e John abbiamo fatto quando era qui a Toronto, alcune delle quali sono diventate anche parte della colonna sonora».

Parole di Mike Timmins (Cowboy Junkies) che insieme al fratello Pete ha collaborato alla realizzazione del nuovo album di John Murry The Graceless Age: The Ballad Of John Murry, in uscita il prossimo settembre. Si tratta della colonna sonora dell’omonimo pluripremiato documentario che include anche nuove toccanti canzoni e versioni essenziali delle canzoni contenute in A Short History Of Decay(2017).

John Murry, biografia

John Murry è il cugino di secondo grado di William Faulkner per adozione, sebbene una relazione più diretta nascosta a Murry sia stata avanzata da Robin Young di NPR e altri. Ha iniziato a cantare all’età di cinque anni in chiesa. A 12 anni imparò la canzone di Tom Petty Free Fallin’. Iniziò a suonare in alcune band quando si trasferì a Memphis, nel Tennessee, da adolescente. Murry era un membro di diverse band all’inizio degli anni 2000. La sua prima apparizione come artista solista fu in un album in collaborazione con Bob Frank, World Without End, pubblicato su Bowstring Records nel 2006. Murry si è trasferito nella Bay Area della California nel 2004 e ha iniziato a esibirsi da solista.

Ha iniziato a registrare con il produttore (e batterista dell’American Music Club) Tim Mooney nel 2005 e ha lavorato al Closer Recording Studio di San Francisco, dove ha incontrato Chuck Prophet. Dopo diverse registrazioni in collaborazione con Bob Frank, Murry ha pubblicato il suo album di debutto da solista, The Graceless Age nel 2012, che è stato ben accolto da Mojo, Uncut e The Wall Street Journal. Il disco di debutto da solista di Murry, The Graceless Age, descrive in dettaglio la sua lotta con l’abuso di sostanze. È stato pubblicato nel 2012 nel Regno Unito su Bucketfull of Brains. Nel 2013 negli Stati Uniti e in Australia rispettivamente su Evangeline Recording Co. e Spunk Records.

Il disco di debutto

Il disco conteneva una canzone chiamata Little Colored Balloons, che raccontava la quasi overdose di eroina di Murry. Il video è stato diretto da Chuck Mobley e presentato in anteprima su Billboard. Poco dopo l’uscita di The Graceless Age, il mentore di Murry, Tim Mooney, morì improvvisamente e Murry alla fine si trasferì in Irlanda. A Short History Of Decay è stato pubblicato nel luglio 2017 su etichetta Michael Timmins, Latent Recordings, in Canada e su TV Records Ltd in Europa. Prodotto da Michael Timmins e registrato per un periodo di cinque giorni a Toronto, A Short History Of Decay vedeva la partecipazione del fratello di Michael e compagno Cowboy Junkie Pete Timmins alla batteria, Josh Finlayson al basso con i cori di Cait O’Riordan.

Un documentario sulla vita di Murry (intitolato The Graceless Age: The Ballad of John Murry) è uscito nel 2023. La regia è di Sarah Share e la produzione di Nuala Cunningham e New Decade/Hawkeye/Irish Film Board. L’uscita coincide con la ristampa del decimo anniversario dell’album The Graceless Age.