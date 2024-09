Esce il 1° novembre ‘Uno di noi’, best of di Giorgio Vanni con diciassette brani, tra cui un inedito che dà il titolo all’album.

Dopo quasi 30 anni di carriera e sigle iconiche che hanno accompagnato intere generazioni, Giorgio Vanni torna con ‘Uno di noi’, raccolta con le sue hit più amate, per la prima volta in vinile. Il progetto contiene 17 brani, tra cui un attesissimo inedito che dà il titolo all’album, in uscita il 1° novembre per Sony Music Italy (qui il pre-order).

Insieme al produttore e co-autore Max Longhi, Vanni ha creato alcune delle sigle più celebri di anime come Dragon Ball, Pokémon e One Piece. Brani che sono diventati veri e propri inni per i fan di ogni età. ‘Uno di noi’ celebra questo legame speciale tra l’artista e il suo pubblico, che negli anni ha costruito una grande comunità di appassionati in Italia e all’estero.

Il disco sarà disponibile:

Cover da Ufficio Stampa

in versione vinile autografato in esclusiva sullo Store Sony Music

in doppio vinile colorato blu o neon yellow

in formato CD jukebox pack

Questa la tracklist:

Uno di noi What’s My Destiny Dragon Ball Yu-Gi-Oh! Supereroi (feat. Giorgio Vanni vs Jack Mazzoni) Sole e luna Detective Conan Maledetti Scarafaggi He Man and the Masters of the Universe Io credo in me Pokémon Keroro Pokémon: oltre i cieli dell’avventura All’arrembaggio! Onda dopo onda Beyblade Toon Tunz Blue Dragon Dragon Ball GT

Foto Levati da Ufficio Stampa