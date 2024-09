Federica Di Carlo espone l’opera monumentale site specific “I see, I see” nel patrimonio UNESCO della Piana di Giza

La Piana di Giza, con le piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, si fa teatro esclusivo di un evento altrettanto peculiare, accogliendo la quarta edizione della mostra internazionale “Forever is Now .04” dal 24 ottobre al 16 novembre 2024: unica italiana selezionata, Federica Di Carlo che presenterà l’installazione monumentale “I See, I See“, un’opera visionaria che fonde arte, scienza e mito.

L’evento, organizzato nell’area patrimonio dell’UNESCO da Art D’Égypte, coinvolge dodici artisti internazionali che dialogano attraverso le loro opere con la ricca storia e il patrimonio culturale dell’Egitto. Posizionata ai piedi delle piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, l’opera di Di Carlo si erge come un osservatorio ottico che invita il pubblico a esplorare nuove dimensioni di percezione e comprensione.

Federica Di Carlo vola in Egitto, unica italiana alla mostra internazionale “Forever is Now”

“I See, I See”, grazie alle collaborazioni decennali con scienziati e fisici di fama internazionale, come quelli del MIT, ESO, INAF e CERN, sfrutta la fisica della luce e delle lenti ottiche pertrasformare l’esperienza visiva dei visitatori, offrendo una rilettura contemporanea del paesaggio millenario delle piramidi. L’opera è ispirata al mito egizio dell’occhio del Dio Sole, le cui lacrime avrebbero dato origine all’umanità, e vuole creare un ponte simbolico tra l’antico sapere egizio e la scienza moderna.

Leggi anche: — LE SCULTURE DI 3000 ANNI FA ISPIRANO IL ROBOT PRIMITIVO FATTO CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Federica Di Carlo, già vincitrice dell’Italian Council X, è nota per il suo approccio interdisciplinare che integra arte, fisica e fenomenologia: infatti le sue opere sono spesso concepite come complessi sistemi interattivi e invitano il pubblico a riflettere sul rapporto tra l’uomo, la natura e il cosmo. “I See, I See” guarda oltre i confini della percezione tradizionale, incoraggiando a riscoprire il mondo con occhi del tutto nuovi, approcciando la storia – anche quella millenaria – in modo diverso.

L’esposizione “Forever is Now .04” è supportata dall’UNESCO e dai ministeri della Cultura e del Turismo egiziani, ed è un evento di rilevanza internazionale che punta a rafforzare il legame tra il patrimonio artistico egiziano e la scena contemporanea globale.

Foto di Giuliano Del Gatto