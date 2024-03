Il viaggio di ‘Pechino Express’ lungo la Rotta del Dragone mette alla prova otto coppie tra le quali ‘I Caressa’, papà Fabio e la figlia Eleonora: cosa ci hanno raccontato.

Zaino sulle spalle e gambe pronte a macinare chilometri lungo la Rotta del Dragone fra Vietnam, Laos e Sri Lanka. È questo l’itinerario della nuova stagione di Pechino Express, al via giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Tra le coppie pronte al check-in di Milano Linate, in occasione della conferenza stampa, ci sono anche I Caressa, ovvero papà Fabio con la figlia diciannovenne Eleonora.

Un sogno che si realizza per loro, come ci hanno svelato nell’intervista. “Cosa abbiamo pensato quando ci hanno proposto di partire insieme? Ci siamo detti ‘Andiamo, che figata!’. Nessuno ha dovuto convincere l’altro, era proprio un nostro sogno”. Aggiunge poi Fabio Caressa: “seguiamo Pechino Express dalla prima edizione e Leo era molto piccola la prima volta che mi ha detto ‘papà, lo facciamo insieme?’ E le promisi che un giorno lo avremmo fatto e quel momento è arrivato”.

“Siamo rimasti anche un po’ sorpresi l’uno dell’altra”, raccontano ancora. “Come del fatto di essere riusciti a trovarci bene con una certa facilità e semplicità, con un grande naturalezza. Alla fine abbiamo riportato un po’ la nostra vita quotidiana a Pechino Express, per quanto possibile in un contesto che ti mette al limite. E che, da un certo punto di vista, può creare problemi nelle relazioni”.

“Ognuno di noi ha conosciuto nuovi aspetti della propria personalità e fondamentalmente ho scoperto cose su mio padre che è difficile vedere nella quotidianità”, svela la giovane concorrente. “Normalmente, si pone maniera un pochino più stabile invece in un viaggio escono le parti più emotive. E sono riuscita a vedere anche questo aspetto di papà che è molto bello”. Replica Fabio: “Diciamo che sono cresciuto con la frase lo chicos no llooran, ovvero i bambini non piangono, mentre e lei ha visto che anche ‘los padres lloran’”.

D’ora in poi, scherza Eleonora, in valigia abbonderanno paia di scarpe comode più dei tacchi. “Li porto io i tacchi”, scherza papà la cui polaroid di viaggio ritrarrebbe le distese naturali attraversate. “Vedo i paesaggi del Vietnam sicuramente, che sono rimasti indimenticabili e in particolare uno, che si vede in una puntata, con un occhio… rimanda un po’, secondo me, a Il Signore degli Anelli come immagine ed è veramente indimenticabile. Ma non dico altro”.

Infine, quale sarebbe la colonna sonora perfetta per accompagnare questa inquadratura? “Per me, le colonne sonora delle cose importanti che faccio sono sempre i Prodigy”, risponde sicuro il giornalista. E svela che mamma Benedetta Parodi aveva preparato una cassettina per il walkman da ascoltare. “Leo ha scoperto che la musica si può sentire anche in maniera analogica, con un walkman tipo quello del tempo delle mele, con le cuffiette. La mamma le aveva preparato una cassetta con la colonna sonora dei Guardiani della Galassia”.

Chi sono I Caressa di Pechino Express

Fabio Caressa è tra i telecronisti più seguiti e amati dal pubblico italiano. Voce e volto di Sky dal 2003, ha raccontato insieme all’amico Beppe Bergomi i più grandi eventi calcistici italiani e internazionali degli ultimi vent’anni, tra cui i Mondiali del 2006 e la recente avventura di Euro 2020. Dal 1999 è sposato con Benedetta Parodi, da cui ha avuto tre figli: Matilde, Eleonora e Diego.

Grazie ad una scommessa con il figlio Diego, nel 2020 è approdato sui social e, ad oggi, registra sui suoi canali numeri altissimi: quasi 600mila followers su TikTok e 400mila su Instagram, oltre a più di 320mila iscritti al suo canale YouTube. È proprio grazie ai social che Fabio ha avuto modo di avvicinarsi ad un pubblico molto più giovane, che lo segue e che fa attivamente parte della sua fanbase. Di recente è tornato in libreria con Grazie signore che ci hai dato il calcio (Sperling & Kupfer).

Eleonora Caressa è detta “Leo”, ha 19 anni e frequenta il primo anno della Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano. Adora viaggiare e conoscere luoghi e persone nuove. In controtendenza con le passioni di casa Caressa, si definisce inetta ad ogni attività sportiva seppur sia molto competitiva, ama l’astrologia e la buona cucina. Ma non sa cucinare…

Pechino Express – La Rotta del Dragone (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

