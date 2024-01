Si intitola ‘A.M.E.N.’ il nuovo album di Oyoshe, anticipato dai singoli ‘Txttxppxst’ e ‘Bestia’, dedicato a Gaza.

Si intitola A.M.E.N. il nuovo album di Oyoshe, rapper e producer napoletano. Il disco esce per due etichette indipendenti, Magma Music e Time 2 Rap ed è stato anticipato dai singoli Txttxppxst e Bestia. A.M.E.N. acronimo di Al Mondo Esistiamo Noi, è un album hip hop che spazia tra sonorità classiche e contemporanee, atmosfere riflessive ed emotive ma anche rabbiose e trascinanti, e si rifà a una delle caratteristiche fondamentali del rap: mandare un messaggio.

«Il mio nuovo album A.M.E.N. corona 15 anni di attività nella scena italiana. – ci dice Oyoshe – Il concetto principale è l’essere. Ho sempre creduto che l’hip hop fosse una cultura nata per mettere insieme le persone. Mi ha trasmesso tanto sia come artista che come persona. L’album costituisce quindi un noi in cui rispecchiarsi».

Il rap di Oyoshe è uno specchio della sua vita e l’impegno ne fa parte vista la sua costante attività in campo sociale, in particolare i laboratori hip hop che svolge nelle carceri minorili, nelle scuole e nei paesi afflitti da gravi disagi come la striscia di Gaza (a cui ha dedicato il brano Bestia).

Gli ospiti di A.M.E.N. sono Speaker Cenzou, Livio Cori, Lucariello, Kiave, Luca Spenish, Drimer, Fabio Musta, Dj Snifta e il rapper americano Copywrite.