Può un brano uscito quattro anni fa scalare oggi le classifiche? Laurie Darmon – con ‘Laisse-moi t’aimer’ ci dimostra di sì.

140.000 reel su Laisse-moi t’aimer (Time/distribuzione Believe) in due mesi e un buzz che è arrivato, dalla Francia, persino in Corea del Sud: sono i numeri del fenomeno Laurie Darmon. La cantautrice francese si prepara a regalarci il suo terzo album – La Traversée du Désir – che conterrà appunto Laisse-moi t’aimer, il brano diventato virale «senza una ragione precisa».

«Ho scritto questa canzone cinque anni fa – ci racconta Laurie Darmon – ed è uscita quattro anni fa. Ha avuto successo in Francia ma solo pochi mesi fa, a giugno, è iniziata a diventare virale a livello internazionale. È iniziato tutto su Instagram, senza motivo, quando centinaia di influencer hanno usato il brano per i loro reel». E così Laisse-moi t’aimer – in men che non si dica – ha conquistato le classifiche del pianeta.

Ma di cosa parla il brano che ha scalato le vette delle charts? «Ho scritto, composto e prodotto questa canzone in un giorno. – ci dice Laurie – Ho iniziato la mattina e nel pomeriggio era già finita. È una canzone in francese. Racconta la storia di una giovane donna che incontra un ragazzo a un party. Lei non ha neanche voglia di ballare. Finiscono per passare la serata insieme, ballando per le strade e cantando nei bar, fino alle prime ore del mattino».

Due album e due EP nella sua carriera, artista affermata in Francia, la cantautrice francese arriva ora sul palco mondiale grazie alla eco dei social network e di una label attenta, tuffata completamente nella nostra modernità: Time Records.