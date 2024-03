A bordo dei campi del Padel Palace, Diletta Leotta racconta come ha scoperto questo sport e il suo rapporto con la musica. L’intervista.

C’è anche Diletta Leotta all’inaugurazione di ABKS Break Time, nuovo bistrot dello chef Alessandro Borghese all’interno del Padel Palace a Milano (Via Soffredini, 16). Tra i soci dell’impianto – con lei lo stesso chef, Max Giusti, Junior Cally e Gabriele Corsi –, la speaker ci invita a visitare la struttura raccontandoci il suo rapporto con lo sport.

“Praticamente faccio sport da quando ero piccola, e li ho praticati tutti: dal nuoto allo sci al pattinaggio. Il padel è arrivato dopo, anche perché si è sviluppato più di recente e ricordo che sono andata a giocare la prima volta con alcuni colleghi di Sky Sport. Da lì è nata anche questa passione – prosegue Leotta – Anche perché mi sono accorta che è un po’ più semplice del tennis. Quindi, ho subito provato soddisfazione nel giocare”.

Foto da Ufficio Stampa

Credo che lo sport sia fondamentale, a partire proprio dalla fase adolescenziale per iniziare ad inserirti in un gruppo sano e avere anche una sana. Personalmente devo tanto allo sport, anche a quello agonistico che mi ha insegnato la collaborazione all’interno di una squadra. Ci sono molti valori fondamentali nello sport e sono contenta di essere parte di questo centro”.

LEGGI ANCHE: — Gabriele Corsi al Padel Palace in attesa di Eurovision: «Un luogo aperto a chiunque»

Non solo attività fisica, per mamma Diletta. “In questi spazi, per esempio, si possono organizzare delle feste per i bambini bellissime dove si gioca e poi si mangia, avendo a disposizione il ristorante. Quindi sono davvero contenta di questo progetto che è in crescita”. Spazio anche alla musica nel bistrot Alessandro Borghese Kitchen Sound Break Time: “il mio rapporto con la musica è quotidiano”, racconta la conduttrice.

“Da sette anni ormai, ho un programma su Radio 105 ed è bello conoscere gli artisti. Ho trovato le canzoni di Sanremo straordinarie – aggiunge – e sono veramente contenta anche dei volti giovani volti della musica italiana, la amo molto”.

Foto da Ufficio Stampa