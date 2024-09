Dal 19 settembre su Disney + arriva ‘Agatha All Along’, serie interamente dedicata alla strega Agatha Harkness che abbiamo visto in ‘WandaVision’.

Dopo averla amata in WandaVision, Agatha Harkness dal 19 settembre su Disney + arriva con una intera serie dedicata a lei: Agatha All Along. Diretta da Jac Schaeffer, a dare volto e anima alla cattivissima strega è ancora una volta Kathryn Hahn.



Si tratta di un unicum nella storia della Marvel, perché sebbene Agatha sia nata dalla mente e dalle mani di Stan Lee, è il primo personaggio che pur non essendo mai stata titolare di una serie di fumetti è diventata protagonista di una propria serie in streaming. Una sorta di paladina di tutti coloro che hanno grandi doti ma non sono ancora stati scoperti e non hanno avuto la loro opportunità?

«Mi piace come la descrivi, Elena. È adorabile e sono d’accordo. – racconta la regista e produttrice esecutiva Jac Schaeffer durante la nostra intervista – Lei è come tutti i piccoli personaggi di supporto là fuori, che poi non sono così piccoli. Io l’ho amata da subito, leggendola nei fumetti, ma in realtà ha preso vita quando Kathryn Hahn ha accettato il ruolo. È diventata una specie di forza della natura. È stata la combinazione di ciò che avevamo sulla pagina e di tutto quello che ha portato Kathryn. C’era così tanta storia da raccontare, così tante direzioni in cui potevamo andare… E questo è ciò che si desidera per ogni storia: un’abbondanza di materiale e di idee».

Agatha All Along: intervista a Jac Schaeffer

Una serie, quella di Agatha All Along, dal profumo artigianale in cui la CGI non predomina.

«È una cosa che avevamo fatto anche in WandaVision nei primi episodi ambientati negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta – continua la regista – perché eravamo così impegnati nell’autenticità delle pratiche cinematografiche di quell’epoca. È stato così bello che l’abbiamo portato avanti come concetto per Agatha».

In Agatha All Along, la famigerata Agatha Harkness si ritrova a terra e senza potere dopo che un insospettabile goth Teen la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega disperata e si incamminano giù, giù, giù per la Strada delle Streghe.



Vi lasciamo alla nostra intervista con Jac Schaeffer ricordandovi che l’appuntamento con Agatha All Along è dal 19 settembre su Diseny +.

Foto: Disney Italia