Qual è la verità sull'Alchimista?

Quando Davide Basolo si è svelato a Giovanna Abate, in molti hanno notato lo sguardo sognante della ragazza che lo fissava mentre scendeva le scale. Uno sguardo dovuto sicuramente alla bellezza di lui, ma in cui molti hanno riconosciuto una sorta di déjà vu, come se lei lo conoscesse già.

Foto: Red Communications