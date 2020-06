Sammy Hassan è la scelta di Giovanna Abate

A decidere di mettere fine al matrimonio, stando al racconto di Elena a Fanpage.it, sarebbe stata proprio lei, mentre lui ha provato più volte a ricucire, per il bene della famiglia.

“Come in tutte le coppie, esistono momenti in cui si prova a vedere se è davvero il caso di interrompere la storia di una famiglia. Soprattutto da parte di lui che, in questo caso, è quello che è stato lasciato” ha raccontato la donna.

foto: Red Communications