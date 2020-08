L'estate 2020 si scalda col topless

Partiamo da Barbara D’Urso, che ama il mare… e l’abbronzatura integrale! Carmelita all’età di 63 anni sfoggia un fisico estremamente invidiabile, che non manca di sfoggiare in topless! “Troppo caldo”, scrive su Instagram mostrandosi mentre è a bagno in un mare cristallino… ma sale anche la temperatura di chi la guarda!

foto: Kikapress