Patty Pravo in topless a 72 anni: ‘come fai ad essere ancora così’, foto lascia di stucco

Patty Pravo fa impazzire tutti i suoi fan sfoggiando un topless che mette in luce il suo fisico invidiabile anche all''età di 72 anni! Ecco le foto

Milioni di dischi venduti in oltre cinquanta anni di premiatissima carriera. I numeri di Patty Pravo parlano chiaro e, anche all’età di 72 anni, la diva della canzone italiana non manca di far parlare di sé, sfoggiando un topless che continua a lasciare senza fiato tutti i suoi fan.

Patty Pravo in topless a 72 anni: il fisico tonico della cantante

Andiamo con ordine. I topless di Patty Pravo sono ormai storia comune, ripetuti praticamente ogni estate. Icona sexy degli anni ‘60 e ‘70, negli anni l’artista ha conservato un fisico snello ed estremamente tonico, che non perde occasione di sfoggiare sui suoi canali social ufficiali, soprattutto su Instagram.

La cantante (al secolo Nicoletta Strambelli), è nata nel 1948 e nonostante i suoi 72 anni può vantarsi di poter mettere in mostra un corpo che farebbe invidia a donne di trenta o quarant’anni più giovani.

Patty Pravo “maglietta bagnata” su Instagram: la foto

Ecco perché la sua ultima foto, datata estate 2020, lascia completamente senza fiato: al mare con tanto di occhiali da sole e maglietta bianca bagnata, che fa salire oltremodo la temperatura.

“Come fai ad essere ancora così”: i commenti dei fan della cantante

Inutile dire che i commenti dei follower si sono sprecati. Tra chi scrive “Sei una Diva in tutti i sensi e molto glamour.. Ti adoro” e chi le chiede “come fai ad essere ancora così?”, si sprecano i complimenti.

“Meglio di una ventenne”, scrive un fan. E ancora: “La dea a prua delle navi pirata”.

In effetti, guardando le foto in topless di Patty Pravo sembra che il tempo, per lei, non sia mai passato. Sempre meravigliosamente stupenda con il suo sex appeal senza tempo, in grado di incantare generazione dopo generazione…

Photo Credits: Kikapress