Temptation Island, Andrea e la sorpresa romantica ad Anna

Il pubblico di Temptation Island non ha particolarmente apprezzato il percorso di Anna e Andrea. Lui innamoratissimo ma ancor non pronto a sposarsi, lei desiderosa di convolare a nozze e a farci un figlio insieme. Per ottenere quello che voleva, la donna ha iniziato a fare ingelosire il fidanzato, avvicinandosi al single Carlo, ignaro, inizialmente della sua tattica. Poi ha usato parole poco lusinghiere verso Andrea (“è un uomo a metà”) e contro la famiglia di lui, vero ostacolo a suo dire del mancato matrimonio.

