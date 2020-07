Stefano De Martino in barca con due ragazze

Stefano De Martino ancora al centro del gossip. Il conduttore di Made in Sud si sta godendo le prime giornate estive e non si sta facendo mancare le tradizionali gite in barca. Ed eccolo, spensierato e sorridente, mentre si rilassa al sole in mezzo al mare e mentre si diletta in sport acquatici. A immortalarlo durante una giornata di relax, due ragazze che erano con lui sulla stessa barca. E che hanno postato video e foto su Instagram…

LEGGI ANCHE: — ‘L’amore è per gente vera’, Belen Rodriguez non prende bene il gossip sul marito Stefano De Martino. Cosa scrive sui social

Foto: Ufficio Stampa Dario Sardonè