Il re delle gaffe

Sempre nel corso della prima serata, si è registrato un altro scivolone per Amadeus. Per la 70esima edizione del Festival, è stato montato un palco in Piazza Colombo a Sanremo, sul quale alcuni protagonisti della kermesse vanno a cantare in mezzo alla gente, e non solo sul palco dell’Ariston. “Nessuno è mai uscito fuori dal teatro Ariston in 70 anni si tratta di un fatto storico per il Festival” ha annunciato trionfalmente il conduttore. Già, peccato che la storia, l’avesse fatta già Laura Pausini: chi non ricorda la straordinaria cantante uscire dal teatro per andare tra la folla a cantare con i fan?

