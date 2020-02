Sanremo 2020: il figlio di Amadeus in piedi fino a tarda notte!

Ma durante Sanremo, il figlio di Amadeus ha fatto anche tenerezza a tutti per un motivo ben chiaro: nonostante fosse in prima fila, quando sul palco si esibivano artisti d’altri tempi o comunque persone che non conosceva è apparso particolarmente scocciato. Lo si vede chiaramente in alcune inquadrature…

“Che tenerezza il figlio di Amadeus che si alza tutte le volte dalla poltrona ma che si vede che é scocciatissimo. Troppo bellino”, scrive un utente. E un altro risponde: “Davvero povero avrà un sonno pazzesco e non ne potrà più”.

Che tenerezza il figlio di Amadeus che si alza tutte le volte dalla poltrona ma che si vede che é scocciatissimo. Troppo bellino #Sanremo70 #Sanremo20 #Sanremo2020 #Festivaldisanremo2020 — Titti Du Bois (@TittiDuBois) February 5, 2020

Davvero povero avrà un sonno pazzesco e non ne potrà più — Rosalia Mallia (@RosaliaMallia2) February 5, 2020

foto: Kikapress