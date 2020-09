Brutta avventura per Rudy Zerbi

Il cinghiale non è un animale aggressivo e generalmente non attacca l’uomo, anzi tende a scappare: però, come segnalano gli esperti, può capitare che si senta in trappola ed attacchi per difesa, soprattutto se si tratta di una mamma insieme ai cuccioli. Attenzione anche a chi scende con il cane, perchè il cinghiale tende a sentirsi minacciato dalla presenza dell’animale.

Dunque per Rudy solo tanta paura e parecchie storie su Instagram, dove ha chiesto ripetutamente ai suoi followers se era meglio scappare o restare: alla fine ha deciso di restare (e “vedersela brutta”), mentre il cinghiale è andato via. Un incontro decisamente indimenticabile!