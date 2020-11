Sarebbe stato un commento del principe Carlo a originare i disturbi alimentari di Diana. Secondo quanto racconta Diane Clehane, autrice del best seller “Diana: The secrets of her style“, il figlio di Elisabetta II si lasciò andare a un giudizio poco lusinghiero verso la giovane Spencer durante la festa di fidanzamento. “Quando le mise un braccio attorno alla vita per le fotografie ufficiali, disse che la futura moglie era “un po’ cicciottella“, scatenando gli attacchi cronici di bulimia” sostiene la scrittrice.

Foto: Kikapress