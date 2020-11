Che il Principe Carlo avesse tradito Lady Diana durante il matrimonio si sapeva ma mai si poteva pensare ad un risvolto così intricato come in Beautiful. Si vocifera che il papà di William ed Harry abbia avuto una relazione con la sorella di Lady Diana prima di fidanzarsi con lei e poi che l’abbia tradita. Ecco i dettagli sul gossip

Tra le amanti del Principe Carlo? Anche la sorella di Lady Diana

Il Principe Carlo sta per compiere 72 anni e tra i regali che riceverà per il giorno del suo compleanno potrebbe figurare nuovamente anche quello del Daily Star, il tabloid britannico che avrebbe sbandierato ai quattro venti la lista di tradimenti reali del futuro re d’Inghilterra.

Tempo fa, il padre di William e Harry ha sostenuto che sposare Lady Diana è stato un grave errore… Forse avrebbe potuto prendere in moglie la sorella maggiore, Sarah Spencer, con cui prima di convolare a nozze, aveva avuto una relazione.

Ancor prima il figlio di Elisabetta II aveva donato il suo cuore a Lady Dale Tyron, una baronessa australiana chiamata anche Kanga che Carlo non aveva esitato a definire ‘l’unica donna che mi abbia mai capito’.

Prima di Diana e Camilla, ecco la lista delle amanti

L’elenco di donne che non avrebbero resistito al fascino dell’erede al trono d’Inghilterra è sostanzioso.

Oltre alla sorella di Lady Diana che, in effetti, avrebbe poi giocato un ruolo fondamentale nel fidanzamento di Carlo, troviamo anche Jane Wellesley, data da molti come futura regina ma che alla fine non resse la pressione di una posizione tanto di spicco e responsabilità come quella che adesso ricopre felicemente Camilla Parker Bowles, la sua storica amante.

Prima dell’attuale moglie del Principe, anche la nipote di Lord Mountbatten avrebbe potuto sposarlo, ma si rifiutò dopo il tragico attentato al fratello.

Tra le amanti (vere o presunte) del Principe Carlo ci sarebbe anche Davina Sheffield, cugina di Samantha Cameron, moglie dell’ex primo ministro David Cameron, e nipote del ricco industriale Lord McGowan. Un tentativo di matrimonio combinato venne messo in piedi anche con Lady Amanda Knatchbull, ma non andò mai in porto. relazioni fallite (o mai iniziate) Carlo le ebbe anche con Anna Wallace, Sabrina Guinness e Caroline Longman.

Insomma non si può dire che il figlio di Sua Maestà non si sia divertito abbastanza in gioventù… Speriamo che quando prenderà il posto della madre, saprà mettere da parte l’indole da dongiovanni per dedicarsi esclusivamente al benessere dei suoi sudditi.