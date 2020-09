Alla scoperta dei borghi del reatino: Rivodutri

Anche se le vacanze estive sono finite perchè non sfruttare al massimo i weekend per conoscere i borghi e i più bei paesaggi nei dintorni di Roma? Oggi scopriamo Rivodutri e i suoi dintorni, per una giornata in Sabina davvero speciale. Questa località – che dista soli 80 Km da Roma – domina la Valle di Rieti dalla sua posizione sulla falda occidentale del Terminillo, a 560 m di altezza. Chi già conosce il territorio reatino, soprattutto nelle zone più prossime al confine con l’Umbria, sa bene che offre un ventaglio di esperienze molto variegato.