Perché Giulia Salemi e Tommaso Zorzi avevano litigato?

La risposta di Zorzi è stata molto precisa: “Sia per il libro, sia perché quando lei si era fidanzata con Francesco (Monte, ndr) si era allontanata. Praticamente io esco con il libro, la chiamo e glielo dico. Lei non mi dice niente. Poi vengo a scoprire che anche lei sarebbe uscita con un libro nello stesso periodo e non me l’aveva detto e che si era fatta anticipare la data d’uscita per uscire prima di me”.

Un vero e proprio sgarro, quello di Giulia Salemi nei confronti di Tommaso Zorzi, che ha quindi avuto come risultato un lungo litigio. Cosa succederà ora?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy