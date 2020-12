Tommaso Zorzi e Giulia Salemi litigio, ecco perchè non si parlavano più

Per tanto tempo, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sono stati separati da un duro litigio: al GF Vip Tommy ha finalmente rivelato a Malgioglio i veri motivi del loro allontanamento.

Al Gf Vip l’equilibrio tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, sembra assolutamente perfetto, ma in pochi ricordano che il loro rapporto aveva subito una netta incrinazione a causa di un litigio… Ma per quale motivo non si parlavano più? Quale sarà la ragione della loro rottura (sia pur temporanea)?

Perché Tommy e la Salemi non si parlavano più?

Andiamo con ordine. Tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi c’era una vera amicizia, raffreddatasi con un recente litigio che li ha portati ha non parlarsi più prima dell’ingresso nella casa del GF Vip. Si vociferava già da un po’ che il motivo fosse il libro di Tommy, per il quale Giulia non gli avrebbe fatto gli auguri…

La situazione li aveva portati su due vie diverse: Zorzi aveva lasciato la sua vecchia agenzia di management (dove nel frattempo era entrata la Salemi) per passare ad un’altra società. Con l’ingresso di Giulia nella casa, le cose sembrano essersi in qualche modo aggiustate. Ma qual era il vero motivo della loro rottura?

Tommaso Zorzi svela i motivi del litigio con Giulia Salemi

Ad indagare è stato Cristiano Malgioglio che, entrato in confidenza con Tommaso, gli ha chiesto: “Ma perché avete litigato? Per il libro?”

La risposta di Zorzi è stata molto precisa: “Sia per il libro, sia perché quando lei si era fidanzata con Francesco (Monte, ndr) si era allontanata. Praticamente io esco con il libro, la chiamo e glielo dico. Lei non mi dice niente. Poi vengo a scoprire che anche lei sarebbe uscita con un libro nello stesso periodo e non me l’aveva detto e che si era fatta anticipare la data d’uscita per uscire prima di me”.

Un vero e proprio sgarro, quello di Giulia Salemi nei confronti di Tommaso Zorzi, che ha quindi avuto come risultato un lungo litigio. Cosa succederà ora?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy