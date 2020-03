Paolo Fox diserta I Fatti Vostri

Il pubblico de I fatti Vostri avrà notato che da lunedì 9 marzo, Paolo Fox è assente nel programma. Il noto astrologo ha deciso di auto-sospendersi per rispetto del delicato momento che sta vivendo l’Italia. Parlare di oroscopo mentre il Paese è alle prese con una emergenza sanitaria in corso gli sembrava inopportuno, così ha deciso di non presentarsi in trasmissione.

LEGGI ANCHE: — Coronavirus, cosa aveva previsto la sensitiva morta nel 2013: ‘Dopo aver creato il panico in inverno, il virus sembrerà…’

Foto: Kikapress