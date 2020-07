Un primo piatto fresco e sostanzioso: la panzanella

Tuttavia è quasi impossibile stabilire quale sia la regione che ha dato i natali alla panzanella. È sicuramente una pietanza nata dall’inventiva di gente non molto abbiente, visto il valore dato al pane: infatti le famiglie povere e contadine non potevano permettersi di buttare via un tozzo di pane solo perchè diventato raffermo, cosa che succede molto facilmente con il calore delle giornate estive.

Ecco dunque un’idea semplice e efficace per non sprecare il prezioso carboidrato: metterlo in ammollo e condirlo con pochi ingredienti presi dall’orto. Necessità fa virtù ed ecco pronta la panzanella!