La Scala Santa di Roma

Non solo Piazza San Pietro. La Scala Santa in Piazza San Giovanni in Laterano è una delle mete preferite dai fedeli che vengono in visita nella città di Roma. Dopo i lavori di restauro del 2019, è stato possibile visitarla per 60 giorni senza la copertura di legno. Ma quella nella capitale non è l’unica Scala Santa presente in Italia.

(foto @shutterstock)