Non è la D'Urso, Gabriele Rossi e la confessione su Gabriel Garko

Prima amanti, poi compagni e infine amici. Ospite a Live Non è la D’Urso, Gabriele Rossi racconta la verità sul rapporto con Gabriel Garko. Dopo il coming out di quest’ultimo al GF Vip e a Verissimo, il giovane attore romano ha rivelato come sono andate realmente le cose tra i due. Confermando, come aveva fatto Garko sul quello stesso divanetto di Barbara D’Urso, le voci sulla relazione con Gabriel.

Foto: Kikapress