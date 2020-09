Gabriel Garko, il cachet per il coming out

Da quando ha fatto coming out al GF Vip, sono in molti a occuparsi di Gabriel Garko. L’attore ha deciso di entrare nella casa più spiata di Italia per avere un confronto con Adua Del Vesco, con cui sarebbe stato fidanzato in passato. Una storia d’amore finta, studiata a tavolino che solo oggi è stata smentita dagli stessi interessati. Gabriel ha velatamente ammesso di essere omosessuale, promettendo di raccontare tutta la verità a Verissimo sabato 3 ottobre. Ma quanto ha guadagnato per le sue rivelazioni?

Foto: Kikapress