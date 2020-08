Naike Rivelli lancia lo scoop su Ornella Muti e Adriano Celentano

La rivelazione del tradimento di Adriana Celentano con Ornella Muti proprio non va giù a Naike Rivelli che, dopo il video su Instragam, ha pubblicato anche una foto di scena del film. Nello scatto si vedono, tra gli altri, la madre e il molleggiato sul set mentre stanno per girare la famosa scena in cui lui porta a spasso per il paese lei mentre è a letto.

Foto: Kikapress