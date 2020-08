Ornella Muti ha rivelato in una intervista di non aver apprezzato il gesto di Celentano, che ha parlato della loro relazione passata senza avvertirla

La storia è di quelle da film e sembra più simile alla trama di un romanzo che alla vita vera: Adriano Celentano e Ornella Muti sono stati una coppia bellissima sul grande e piccolo schermo, ma quanti sanno che anche nella vita privata hanno avuto una relazione?

Ornella Muti Celentano, lei non lo ha mai perdonato

Era il 1981, i due erano all’apice del loro successo e divisero il set sia de “Il bisbetico domato” che di “Innamorato pazzo”: tra questi due set scattò la scintilla che li portò a tradire i rispettivi compagni, Claudia Mori lui e Federico Facchinetti lei.

Tradimento rimasto segreto per anni, anche se nell’ambiente tutti lo sapevano: alla fine è stato proprio Adriano Celentano, dopo più di 20 anni, a parlarne pubblicamente. Una decisione che non è piaciuta alla Muti, come lei stessa ha evidenziato in una successiva intervista: “Sì, ed è stata l’unica infedeltà della mia vita. Ma Adriano non avrebbe dovuto raccontarlo, tantomeno senza avvertirmi. Accidenti”

Adriano Celentano tradimento con Ornella Muti: la reazione di Claudia Mori

“Fra me e Claudia c’è sempre stato amore. Abbiamo attraversato una crisi, 20 o forse 30 anni fa, ma siamo una famiglia unita”, ha dichiarato poi Celentano. A stupire è stata poi in effetti la reazione della moglie del Molleggiato, Claudia Mori.

Lei, parte effettivamente lesa, si è invece addossata la colpa del tradimento del marito: “(…) eravamo gelosi tutti e due. Io mettevo le minigonne e lui me le tagliava. Sono stata io a fare soffrire Adriano. La sua è stata una reazione -ha dichiarato l’attrice- Adriano si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore c’era sempre fra lui e me, fortissimo. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra, io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente”

Claudia Mori ha dunque ampiamente perdonato Adriano per la sua distrazione di tanti anni fa, così come la stessa Ornella Muti che ne ha parlato solo perchè interpellata sull’argomento.