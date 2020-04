Matteo Salvini e l'arancia africana su Twitter

Diventa un caso il post di Matteo Salvini su Twitter sulle arance africane in Parlamento. Il leader della Lega ha infatti condiviso un tweet piuttosto polemico, accusando il governo di preferire la frutta proveniente dall’estero a quella italiana. Una scelta sconsiderata secondo l’ex ministro, soprattutto in un momento di crisi in cui andrebbe sostenuta l’agricoltura del Bel Paese. Ma non tutti credono alla veridicità della foto, analizzata dettagliatamente da alcuni grafici che sentenziano: è ritoccata.

LEGGI ANCHE: — Quanto costa mangiare a Montecitorio? Ecco cosa mangiano con soli 6 euro: il menù ‘speciale’ per i parlamentari della Camera dei Deputati

Foto: Kikapress