La fontana del Rione VIII

La Fontana dei libri si trova nel Rione Sant’Eustachio, precisamente in Via dei Staderari. Al tempo quella era Via dell’università, a causa della vicinanza con la sede de La Sapienza, mentre Via dei Staderari era la parallela, soppressa poi con l’ampliamento di Palazzo Madama e in seguito ristabilita nella sua sede attuale. Il nome della via rimanda ai fabbricatori di bilance e stadere che abbondavano in quella zona.