Fan in delirio per l'ultimo post di Ilary Blasi

Ilary Blasi, per ora, non ha risposto ai fan, molti dei quali in attesa dell’immancabile commento del marito, Francesco Totti. Memorabile, ad esempio, quello che l’ex calciatore della Roma aveva lasciato al post di qualche giorno fa, in cui la sensuale moglie si era immortalata in un supermercato. Mentre tutti la riempivano di compimenti per il suo lato B, ben valorizzato da un paio di ridottissimi shorts, lui pensava alla pancia. “Ricordati la Nutella” aveva scritto.

Foto: Kikapress