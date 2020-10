GF Vip, Patrizia De Blanck verso la squalifica?

Non c’è pace al Grande Fratello Vip. Dopo Fausto Leali e Denis Dosio, potrebbe esserci una terza squalifica in arrivo, per un’altra concorrente. Patrizia De Blanck potrebbe infatti essere a rischio espulsione dalla casa del GF Vip per un termine omofobo utilizzato alla presenza di Tommaso Zorzi. Su Twitter, il video che mostra la contessa pronunciare la parola incriminata, è divenuto virale e sono in tanti a chiedere che lasci la casa.

Foto: gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy