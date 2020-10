GF Vip, Oppini vittima di uno scherzo di Dayane

Dayane e Francesco Oppini sono diventati molto amici da quando sono entrati nella casa del GF Vip. Lei non ha mia nascosto di avere un debole per il ragazzo, che però è fidanzato. Un rapporto di complicità del quale più volte ha parlato lo stesso Alfonso Signorini, sollecitato anche dalla madre di lui, preoccupata per la serenità della nuora. Francesco, nel corso della scorsa puntata, ha però chiarito di vedere la modella come una semplice amica e di essere innamoratissimo della sua Cristina, che l’aspetta fuori.

Foto: gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy