GF Vip, Guenda a letto con Pierpaolo: la reazione di Maria Teresa Ruta

Al GF Vip Maria Teresa Ruta trova la figlia Guenda Goria a letto con Pierpaolo Pretelli, ma era tutto uno scherzo! Ecco la reazione della conduttrice!

Al Grande Fratello Vip Guenda Goria è andata a letto con Pierpaolo Pretelli, ottenendo la reazione sdegnata di Elisabetta Gregoraci e soprattutto della mamma, Maria Teresa Ruta! Tutto straordinario, se non fosse che si sia trattato uno scherzo clamoroso. Ma cosa sarà successo di preciso? Andiamo a scoprirlo insieme!

GF Vip: Guenda a letto con Pierpaolo e la reazione di Maria Teresa Ruta

Andiamo con ordine. Nel pomeriggio, nella casa del GF Vip c’è stata un po’ di maretta quando è venuto fuori che Guenda Goria era a letto insieme a Pierpaolo Pretelli. Una scena agghiacciante che ha subito provocato le urla di Elisabetta Gregoraci che com’è noto è molto vicina all’ex single di Temptation Island…

Le grida hanno attirato una piccola folla, tra le quali spiccava ovviamente Maria Teresa Ruta, mamma appunto di Guenda Goria. Mentre Francesco Oppini provava a consolarla, lei è dapprima rimasta immobile con tanto di grembiule, guanti e spugna per lavare i piatti in mano. Poi è addirittura scoppiata in lacrime di fronte a tutto ciò che è avvenuto in quella camera da letto…

Twitter: Maria Teresa Ruta in tendenza dopo lo scherzo della figlia!

Vi sembra un po’ troppo? Beh, forse sì, anche perché si trattava di uno scherzo architettato proprio da Guenda, Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci con la collaborazione di Tommaso Zorzi. Un momento di trash altissimo che sembra aver colpito fortemente Maria Teresa Ruta, anche dopo che ha scoperto che si trattava di uno scherzo…

Nel frattempo, la povera conduttrice tv è schizzata in tendenza su Twitter, dove in tanti hanno commentato la scena, complimentandosi per l’altissima viralità di uno scherzo tutto sommato fantastico!

Insomma, Maria Teresa Ruta rimasta immobile di fronte alla scena di Guenda e Pierpaolo a letto insieme entra di diritto negli annali della tv e nella storia del Grande Fratello Vip!

La finte lite (scherzo a MTR) tra Elisabetta, Pierpaolo e Guenda davanti a Maria Teresa Ruta che trova la figlia nel letto con Pierpaolo.#GFVIP pic.twitter.com/zUzNvtJgBr — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 7, 2020

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy