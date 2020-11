Tommaso Zorzi è entrato nella casa del GF Vip da single ma si fidanzerebbe volentieri con Enrico Nigiotti. L’influencer, che grazie alla partecipazione al reality ha raggiunto 1,1 milioni di follower su Instagram, non ha mai nascosto il suo desiderio di trovare l’anima gemella. Si ritiene, però, sfortunato in amore, come più volte ha sottolineato chiacchierando con i coinquilini. È per questo che da settimane, attende l’ingresso di qualcuno che possa destare il suo interesse.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy