Tommaso Zorzi è depresso, Giacomo Urtis gli fa un massaggio e la contessa De Blanck commenta con parole che non piacciono ai fan, Ecco cosa ha detto

Il pubblico del GF Vip si sta ormai abituando agli sbalzi d’umore di Tommazo Zorzi, che spesso vive momenti di crollo emotivo. Quando accade, si rifugia in camera da letto e nessuno sembra riuscire a consolarlo. Poi si riprende e torna a integrarsi nel gruppo, per la gioia dei suoi fan che ne amano ironia e sagacia. Proprio nelle scorse ore, Zorzi si è incupito nuovamente e a provare a risollevargli il morale è stato Giacomo Urtis. Il noto chirurgo plastico, ospite in casa, gli ha fatto un massaggio rilassante. Una scena che ha provocato una battuta della contessa De Blanck, che non è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori.

GF Vip, Urtis fa il massaggio a Tommaso e la contessa fa una battuta che non piace

La scena del massaggio di Urtis a Zorzi ha provocato una certa ilarità nell’affezionato pubblico del GF Vip. L’influencer era steso a pancia in giù, sul letto nell’iconica stanza blu della casa. Giacomo ci si è seduto sopra, praticandogli un massaggio, nel tentativo di aiutarlo a combattere le tensioni emotive che lo attanagliavano. Entrambi erano in mutande e in tanti hanno notato che lo slip di Tommaso era bucato. Un particolare che gli utenti di Twitter hanno trovato davvero esilarante, a differenza di una battuta pronunciata dalla contessa De Blanck.

Questa è un immagine che nessuno mi toglierà mai dalla testa NON LO SUPERERÒ MAI TOMMASO CON LE MUTANDE BUCATE CHE SI FA MASSAGGIARE DA URTIS #GFVIP pic.twitter.com/RE82oVmJUy — 𝑆𝑏𝑟𝑖𝑛𝑧𝑖 (@sbrinzii) November 18, 2020

Vedendo i due ragazzi insieme alle prese con il massaggio, Patrizia ha infatti commentato: “Tommaso ha trovato un compagno di merende”. Parole che hanno indignato molti telespettatori, che ritengono offensiva e fuori luogo quell’osservazione della nobildonna.

“Perché chiamarlo così? Ha trovato una persona e basta, ancora che insiste a dire che sono diversi…la trovo ogni giorno sempre peggio” ha scritto ad esempio su Twitter un utente, ritenendo che Patrizia facesse riferimento al loro orientamento sessuale. “Ma che significa esattamente?” si chiede ancor qualcuno.

Secondo altri, la contessa – che per la prima volta è in nomination – ha vissuto con disagio la scena del massaggio di Urtis a Zorzi:

“Dobbiamo sorbirci le occhiate imbarazzate tra la contessa e Elisabetta che non sanno di cosa parlare quando nella stanza blu Urtis sta facendo un massaggio a Tommaso?”

Infine, a prescindere della battuta di Patrizia, c’è anche chi ritiene che l’idea del massaggio sia stata suggerita dagli autori e non ha apprezzato: “Fa veramente pena!”.