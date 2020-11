Nella scorsa puntata del GF Vip, Antonella Elia non ha perso occasione per sferrare un attacco a Francesco Oppini. Un atteggiamento che non è piaciuto ad Alba Parietti, che su Instagram ha scritto un post contro l’opinionista: “Antonella Elia mi detesta, ma essendo opinionista dovrebbe avere l’onestà intellettuale di non riversare la sua frustrazione e la sua rabbia senza motivo ogni puntata su Francesco non lo trovo per niente elegante, diciamo che c’è un conflitto interiore che le toglie lucidità e onestà”.

Foto: Kikapress