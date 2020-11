GF Vip, Patrizia De Blanck attacca Giulia Salemi dopo la nomination

Furiosa reazione di Patrizia De Blanck dopo la nomination di ieri sera al GF Vip: la contessa si scaglia contro Rosalinda e Giulia Salemi che l'hanno nominata

Colpo di scena ieri sera nella puntata del GF Vip: Patrizia De Blanck finisce al televoto. La contessa, per la prima volta in nomination dopo due mesi di permanenza nella casa, se la vedrà con Francesco Oppini. La nobildonna però non ha preso bene la situazione e, dopo la diretta, si è scagliata contro le altre concorrenti che l’hanno nominata. Particolarmente furiosa con Giulia Salemi, rea di aver fatto il suo nome a pochi giorni dal suo ingresso.

LEGGI ANCHE: — GFVip, la regia censura la contessa De Blanck: ecco la frase interrotta bruscamente

GF Vip, Patrizia De Blanck in nomination si scaglia contro Giulia Salemi

Stefania Orlando, nei giorni scorsi, l’aveva detto: prima o poi anche la contessa dovrà andare in nomination. E nella puntata di ieri, Patrizia De Blanck è finita al televoto contro Francesco Oppini. Quando Alfonso Signorini ha fatto il suo nome, è rimasta sorpresa, quasi impietrita, incredula di essere stata nominata, ma ha incassato il colpo. Subito dopo la diretta, però, ha avuto una reazione furiosa contro Giulia Salemi, che l’ha nominata.

“Allontanati da me, sei cancellata per sempre. Non voglio sapere neanche come ti chiami, chi sei. Non parlare con me” ha sbottato la contessa. Giulia ha provato a spiegare la sua decisione: “Loro (Maria Teresa, Elisabetta, Stefania, ndr) non le avrei nominate mai, ma non fare così, è un gioco. Non puoi dire queste cose, non va bene”. Lei ha replicato con un secco: “Non me ne fr*ga niente, puoi dire quello che vuoi”.

Sfogandosi con gli altri inquilini ha inoltre aggiunto: “Quella mi ha nominata? Ma come si è permessa che è appena arrivata? Questa cosa non va assolutamente bene. Non la voglio vicino a me quella. Arriva l’ultima scema scompiglia il gioco”. Ma Patrizia De Blanck non se l’è presa solo con Giulia Salemi. Anche Rosalinda l’ha nominata, finendo sul libro nero della contessa. “E tu sei un’altra” ha aggiunto incrociando in cucina l’attrice siciliana. “Voi due cancellate il mio nome” ha chiosato.

Insomma, la nobildonna non ha preso bene la nomination, la prima in due mesi di programma. Eppure, c’era da aspettarselo che prima o poi gli altri concorrenti l’avrebbero nominata. Patrizia, infatti, si è resa protagonisti di comportamenti discutibili nella casa, commettendo anche presunte violazioni del regolamento. Tra l’altro, proprio domenica, ha avuto una violenta discussione con Tommaso Zorzi, che l’ha resa ancor meno simpatica agli occhi del pubblico: gli utenti hanno commentato duramente la sua reazione su Twitter. La spunterà al televoto contro Francesco Oppini?