Il pubblico del GF Vip si sta ormai abituando agli sbalzi d’umore di Tommazo Zorzi, che spesso vive momenti di crollo emotivo. Quando accade, si rifugia in camera da letto e nessuno sembra riuscire a consolarlo. Poi si riprende e torna a integrarsi nel gruppo, per la gioia dei suoi fan che ne amano ironia e sagacia. Proprio nelle scorse ore, Zorzi si è incupito nuovamente e a provare a risollevargli il morale è stato Giacomo Urtis. Il noto chirurgo plastico, ospite in casa, gli ha fatto un massaggio rilassante. Una scena che ha provocato una battuta della contessa De Blanck, che non è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy