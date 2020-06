Gaffe di Elisa Isoardi in diretta

La Prova del Cuoco andrà avanti fino al 26 giugno prossimo e molto probabilmente non ci sarà una nuova edizione. La stessa conduttrice, ieri, non ha nascosto che il programma sarebbe prossimo alla chiusura: “Lo sanno tutti” ha detto in diretta, scatenando la dura reazione di Claudio Lippi. E l’atmosfera, ora, sembra cambiata…

Foto: Kikapress