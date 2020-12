Poi, Alba Parietti è entrata nel dettaglio su quello che lei e Oppini si sono detti in confessionale: “Ho detto a Francesco di scegliere ciò che vuole e lo fa stare meglio. Questo ho detto. Non ho parlato di me né del dolore che ho provato. Ho parlato di Cristina, che comunque lui decida lo aspetterà. Ho parlato dell’amore del pubblico che lo ha sostenuto e dei tanti sforzi per sostenerlo nei momenti difficili. La stessa cosa che io faccio da 38 anni perché sono sua madre. E una madre vuole solo la felicità del figlio. Ma alle volte la felicità significa scontentare o far soffrire qualcuno”.

Foto: Kikapress