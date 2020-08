Flavio Briatore ricoverato, il messaggio al figlio sui social

Non c’è pace per Flavio Briatore che, dal letto d’ospedale in cui si trova ricoverato, scatena un nuovo polverone su Instagram. L’imprenditore, positivo al Coronavirus come una sessantina di suoi dipendenti del Billionaire, ha pubblicato una foto del figlio, per salutarlo, ma non tutti hanno apprezzato il tenero gesto paterno. C’è chi ritiene sia una trovata per intenerire quanti, negli ultimi giorni, lo hanno criticato per la sua posizione contro le disposizioni anti Covid.

LEGGI ANCHE: Elisabetta Gregoraci svela le condizioni di salute di Flavio Briatore: ‘Ci siamo appena parlati