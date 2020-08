Elisabetta Gregoraci è riuscita a parlare con Flavio Briatore, ricoverato in ospedale: "Sta bene" ha fatto sapere su Instagram. Ma è covid?

Covid o prostatite? È mistero sulle reali condizioni di salute di Flavio Briatore, ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. Ieri mattina, L’Espresso aveva svelato che l’imprenditore era stato contagiato, nel pomeriggio un comunicato del Billionaire parlava di febbre e spossatezza. Ora, spunta l’infiammazione alla prostata. Ma come sta? Secondo Elisabetta Gregoraci che l’ha sentito, Briatore sta bene, non è grave.

Elisabetta Gregoraci: “Flavio Briatore sta bene”

L’ex moglie di Flavio Briatore ha voluto rassicurare i suoi fan, che dopo le notizie del ricovero dell’imprenditore, hanno chiesto informazioni sulle sue condizioni di salute. Elisabetta Gregoraci ha così pubblicato un breve messaggio nelle sue IG Stories diretto ai suoi follower.

“Vi ringrazio tantissimo per i messaggi e le chiamate ricevute oggi e mi scuso se non sono riuscita a rispondere a tutti. Flavio sta bene, ci siamo appena parlati. Il vostro affetto mi commuove sempre” ha scritto la conduttrice di Battiti Live.

Covid o prostatite?

Ieri mattina, L’Espresso aveva diffuso la notizia del ricovero di Flavio Briatore per una polmonite. Le sue condizioni, si leggeva sul sito del settimanale, erano serie e l’imprenditore era positivo al Covid. Poche ore dopo, è arrivato un comunicato del Billionaire che ha ridimensionato la situazione. Briatore, si legge nella nota, era stato ricoverato per un controllo a seguito di febbre e spossatezza. Le sue condizioni “sono assolutamente buone e stabili” si precisava.

In serata, l’ulteriore notizie: Briatore ha una prostatite, non il coronavirus. A riferirlo in diretta televisiva è stata Daniela Santanché: “Al momento non si conosce il risultato del tampone, e avendolo sentito non sono autorizzata a dire altro. Sono stata autorizzata da Flavio, che è uno dei migliori amici, a riferire che è stato ricoverato per una infezione alla prostata recidiva” ha detto a In Onda su La 7.

Lo stesso Briatore, poi, pare abbia telefonato a Candida Morvillo, de Il Corriere della Sera, confermando di non conoscere ancora l’esito del tampone.