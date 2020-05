Er giro de Peppe: la vera storia di un detto romano

Innanzitutto citiamo il detto per intero:

er giro de Peppe intorno alla rotonda, appresso alla Reale

Una frase che messa così, fuori contesto, non significa niente… o quasi. Ecco alcune coordinate per capire di cosa stiamo parlando. Il “Peppe” in questione altri non è che Giuseppe Garibaldi; la rotonda è quella del Pantheon (che si trova, appunto, in Piazza della Rotonda); e con “la reale” ci si riferisce al corteo funebre per la morte di Vittorio Emanuele II di Savoia.