Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore nella casa del GF Vip. In precedenza, la showgirl si era lamentata dell’ex marito, accusandolo di non esserle stato vicino quando la madre è morta, ad esempio. La donna si era lasciata andare a diverse dichiarazioni che avevano portato l’imprenditore a rilasciare una intervista piuttosto forte nei confronti dell’ex moglie.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy