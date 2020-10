Elisabetta Canalis, la verità sulla ricetta del pollo

Gabriel Garko ha fatto coming out, Adua del Vesco e Massimiliano Morra hanno confessato di non essere stati mai fidanzati e Francescka Pepe ha smentito il flirt con Vittorio Sgarbi. Tempi assai impegnativi per il gossip nostrano che nelle ultime ore si è arricchito di un nuovo succulento scoop: la ricetta del pollo alla piastra di Elisabetta Canalis non esiste. Crolla un mito per i beffeggiatori dei social, costretti a fare i conti con la cruda verità spifferata dalla diretta interessata.

