Elisabetta Canalis super sensuale al bar con le amiche: tutte e tre vestite di nero e con un décolleté mozzafiato

Una giornata fuori con le amiche, sorseggiando insieme qualcosa al bar. È quella che si è concessa Elisabetta Canalis, a Los Angeles, dopo il lungo periodo di lockdown. L’ex velina di Striscia la Notizia non ha mancato di immortalare la reunion con alcuni scatti condivisi sulla suo seguitissima pagina Instagram facendo incetta di complimenti da parte dei fan. Ma c’è un simpatico dettaglio in quelle foto, notato dai follower, e che lei stessa ha voluto sottolineare con ironia.

Elisabetta Canalis e lo strano dettaglio

Curiosamente le tre amiche, che si sono ritrovate dopo il periodo di isolamento a causa della pandemia, sono vestite esattamente uguali. Elisabetta Canalis e le altre due splendide donne che le fanno compagnia indossano un abito nero. Non a caso, nella caption, l’ex velina scrive ironicamente: “We love colors” (Amiamo i colori).

Particolarmente sensuale la 42enne sarda che sfoggia un look molto naturale, poco trucco e capelli sciolti, stretta nel suo vestitino attillato. Ely appare in gran forma, abituata com’è ad allenarsi quotidianamente, e la mise scelta per l’occasione mette in evidenza il suo straordinario décolleté, tanto che qualcuno si chiede se indossi il reggiseno.

Relax e divertimento

In questo ultimo periodo, Elisabetta Canalis ha deliziato i suoi 2,6 milioni di follower con foto supersexy ma anche con video particolarmente divertenti.

Ci sono post in cui è tornata protagonista la figlia Skyler Eve, vera e propria star di Instagram grazie alla sua celebre mamma, ma anche clip in cui Ely si diverte a partecipare a originali challenge.

Ora, finalmente ritorna alla vita normale, fuori dalle mura domestiche della sua lussuosa villa di Los Angeles in cui si è trasferita dopo il matrimonio con il marito Brian Perri.

Certo parlare di amicizia e non vederla più al fianco di Maddalena Corvaglia suscita un po’ di nostalgia: prima o poi faranno pace?